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На Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены

04 августа 2024 13:42
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Белорусский праздник спорта как всегда прошел на высоком уровне. Даже погода не подвела. Все этапы триатлона состоялись. А вот у участников гонки по этому виду спорта в Париже снова разочарование, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Белорусской федерации триатлона: по мнению участников, у нас лучший велоэтап в Европе. Подробнее.

На Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены-1

Сегодня, 4 августа, стало известно, что спортсменам запретили лезть в реку, на очистку которой французские власти потратили ни много ни мало – полтора миллиарда евро. Организаторы Олимпийских игр решили больше не рисковать. После предыдущих соревнований 31-го июля многие олимпийцы не подозревали, что им от этого не поздоровится, причем в прямом смысле. После того как пловцы достигли финиша, им пришлось пережить немало неприятных минут, которые отравили им радость от участия в этом спортивном празднике. И опять из-за качества воды в реке. Теперь решается вопрос, будет ли вообще дан олимпийский старт одной из дисциплин триатлона. Не исключено, что соревнования по всем водным видам спорта на Сене будут отменены.

# Олимпиада 2024

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