В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода

Новости Индии. В Индии уже более 20 миллионов человек заразились коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки выявлено более 350 тысяч новых случаев.