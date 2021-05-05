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В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода

05 мая 2021 07:27
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Новости Индии. В Индии уже более 20 миллионов человек заразились коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки выявлено более 350 тысяч новых случаев.

В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода-1

Больницы не справляются с наплывом пациентов: не хватает коек, медикаментов и кислорода. Добровольцы разбивают палаточные городки, где размещают тех, кому не хватило мест в медучреждениях. Каждые 20 минут прибывают новые пациенты.

В Индии уже более 20 млн заражённых коронавирусом. В больницах не хватает коек, медикаментов и кислорода-4

Индийские власти продлили действие жесткого карантина в Дели еще на неделю. Объявленная кампания по вакцинации всего взрослого населения буксует из-за нехватки препаратов и технических проблем.

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# Коронавирус # Фотофакт

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