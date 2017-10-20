В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города

«Мы столкнулись с необычным и подозрительным объектом, который прошлой ночью прогуливался в центре города».

Как сообщил шериф округа Плейсер в Twitter, медведь гулял по центральной улице.

Новости США. В Калифорнии медведь гулял вдоль витрин магазина в черте города.

Шериф пошутил, что возможно животное искало точку, где можно было бы перекусить.

Мужчина, находясь в автомобиле, окликнул медведя, а затем включил фонарь. Хищник подошел к машине, посмотрел на нее и убежал в лес.