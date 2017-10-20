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В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города

20 октября 2017 12:19
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Новости США. В Калифорнии медведь гулял вдоль витрин магазина в черте города.

Как сообщил шериф округа Плейсер в Twitter, медведь гулял по центральной улице.

«Мы столкнулись с необычным и подозрительным объектом, который прошлой ночью прогуливался в центре города».

В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города-1

Фото: twitter.com/PlacerSheriff

Шериф пошутил, что возможно животное искало точку, где можно было бы перекусить.

Мужчина, находясь в автомобиле, окликнул медведя, а затем включил фонарь. Хищник подошел к машине, посмотрел на нее и убежал в лес.

На этой неделе на Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку – здесь подробнее.

# Дикие животные # Фотофакт

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