В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города
Новости США. В Калифорнии медведь гулял вдоль витрин магазина в черте города.
Как сообщил шериф округа Плейсер в Twitter, медведь гулял по центральной улице.
«Мы столкнулись с необычным и подозрительным объектом, который прошлой ночью прогуливался в центре города».
Фото: twitter.com/PlacerSheriff
Шериф пошутил, что возможно животное искало точку, где можно было бы перекусить.
Мужчина, находясь в автомобиле, окликнул медведя, а затем включил фонарь. Хищник подошел к машине, посмотрел на нее и убежал в лес.
На этой неделе на Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку – здесь подробнее.