Дымовые шашки и разрисованные стены: во Франции протесты против трудового законодательства завершились погромами

Новости Франции. Протесты против трудового законодательства во Франции завершились погромами. Участники акции поджигали дымовые шашки, разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы утихомирить дебоширов, в ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранители. По данным МВД, на улицы крупных городов вышли, в общей сложности, более 37 тысяч человек.

Обстановка обострилась после подписания Эммануэлем Макроном постановления по трудовой реформе. Поправки предусматривают «прагматичные меры» для малых и средних предприятий, а также новые права для трудящихся.