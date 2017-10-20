Дымовые шашки и разрисованные стены: во Франции протесты против трудового законодательства завершились погромами

Новости Франции. Протесты против трудового законодательства во Франции завершились погромами. Участники акции поджигали дымовые шашки, разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Протесты против трудового законодательства во Франции завершились погромами. Участники акции поджигали дымовые шашки, разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы утихомирить дебоширов, в ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранители. По данным МВД, на улицы крупных городов вышли, в общей сложности, более 37 тысяч человек.
Обстановка обострилась после подписания Эммануэлем Макроном постановления по трудовой реформе. Поправки предусматривают «прагматичные меры» для малых и средних предприятий, а также новые права для трудящихся.
Однако нововведения в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов, что и спровоцировало волну протестов.