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В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года

20 октября 2017 10:08
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Новости Японии. Информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года опровергли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года-1

Ранее СМИ сообщили, что вскоре будет созвано совещание для определения времени ухода нынешнего императора, однако генеральный секретарь заверил – «это не соответствует действительности».

В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года-3

Заинтересованные ведомства лишь изучают этот вопрос.

В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года-5

Напомню, в июне текущего года в Японии приняли закон, позволяющий императору при жизни передать Хризантемовый трон наследнику.

В Японии опровергли информацию об отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года-7

Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

# Фотофакт # Япония

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