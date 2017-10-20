Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч

Новости Португалии. Во время лесного пожара в Португалии было снято редкое явление – огненный смерч.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале Storyful News можно увидеть, как пламя объединяется с торнадо.
Видео сняли местные пожарные.
Новости Португалии. Во время лесного пожара в Португалии было снято редкое явление – огненный смерч.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале Storyful News можно увидеть, как пламя объединяется с торнадо.
Видео сняли местные пожарные.
Напомним, что в Португалии бушуют сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары. Огонь охватил полстраны. Объявлен максимальный уровень опасности.
Основными причинами называют поджоги, сильную жару и ветер.
Из-за бедствия в стране почти 50 человек погибли – здесь подробнее.