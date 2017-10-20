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Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч

20 октября 2017 12:02
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Новости Португалии. Во время лесного пожара в Португалии было снято редкое явление – огненный смерч.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Storyful News можно увидеть, как пламя объединяется с торнадо.

Видео сняли местные пожарные.

Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч-1

Напомним, что в Португалии бушуют сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары. Огонь охватил полстраны. Объявлен максимальный уровень опасности.

Основными причинами называют поджоги, сильную жару и ветер.

Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч-4

Из-за бедствия в стране почти 50 человек погибли – здесь подробнее.

# Пожар # Фотофакт

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