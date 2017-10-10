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В Калифорнии бушуют лесные пожары: есть жертвы

10 октября 2017 08:16
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Новости США. Север американского штата Калифорния охвачен огнем. В 8 округах введен режим чрезвычайного положения. Масштабные лесные пожары унесли жизни не менее десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших уже около сотни местных жителей.

Проводится массовая эвакуация. Более 20 тысяч американцев были вынуждены покинуть свои дома. Только по предварительным подсчетам, пламя уничтожило без малого 2 тысячи домов и промышленных зданий.

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# Пожар

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