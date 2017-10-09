Зрелище не для слабонервных: в Китае стеклянный мост «треснул» прямо под ногами туристов
Новости Китая. К стеклянному мосту, который расположен на высоте более 1000 метров, вновь приковано внимание мировых СМИ. Переполох начался, когда в социальных сетях появилось короткое видео, на котором запечатлено, как человек падает. А после падения на стекле образовались трещины. Все это сопровождается характерными звуками.
Администрация округа Восточный Тайханшань прокомментировала ситуацию. Оказалось, что «трескающееся» стекло – панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста. А сделано это для привлечения внимания туристов.
Стеклянный пол, через который люди видят пропасть под своими ногами, вызывает неподдельный страх. «Экстремально до ужаса», – что говорят туристы, посетившие уникальное строение (здесь подробнее).