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Зрелище не для слабонервных: в Китае стеклянный мост «треснул» прямо под ногами туристов

09 октября 2017 19:29
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Новости Китая. К стеклянному мосту, который расположен на высоте более 1000 метров, вновь приковано внимание мировых СМИ. Переполох начался, когда в социальных сетях появилось короткое видео, на котором запечатлено, как человек падает. А после падения на стекле образовались трещины. Все это сопровождается характерными звуками.

Зрелище не для слабонервных: в Китае стеклянный мост «треснул» прямо под ногами туристов-1



Администрация округа Восточный Тайханшань прокомментировала ситуацию. Оказалось, что «трескающееся» стекло –  панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста. А сделано это для привлечения внимания туристов. 

Стеклянный пол, через который люди видят пропасть под своими ногами, вызывает неподдельный страх. «Экстремально до ужаса», – что говорят туристы, посетившие уникальное строение (здесь подробнее).

# Необычное

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