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Парламент Каталонии может объявить о независимости региона

10 октября 2017 07:50
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Новости Испании. В парламенте Каталонии 10 октября вечером может состояться заседание, на котором глава автономии Арлес Пучдемон объявит о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Содержание послания остается неизвестным, что держит в напряжении не только Испанию, но и всю Европу.

Мадрид непреклонен: он отказался от посредничества в переговорах с Барселоной и по-прежнему настаивает: плебисцит был незаконным. Напомним, 1 октября более 90% жителей региона поддержали идею независимости и перехода к республиканской форме правления. В голосовании приняли участие лишь немногим более сорока процентов избирателей.

# Международная политика

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