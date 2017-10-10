Прямой эфир

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии

10 октября 2017 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Пламя распространяется с невероятной скоростью, и тысячи людей вынуждены были оставить свои дома и бизнес. По крайней мере, десять человек погибли и сто пострадали от пожара. Огнем охвачено более 160 км квадратных. Что стало причиной возгорания неизвестно. Работает более 300 пожарных.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -1

Губернатор штата Калифорния сообщил о чрезвычайном положении в трех штатах Калифорнии (Напа, Сонома и Юба). По словам главы пожарной службы, почти все ресурсы службы округа Сонома задействованы, но даже этого недостаточно.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -3

На территории от Сан-Франциско до округа Напа — более 14 сильных пожаров. Разносимый сильными ветрами огонь уничтожает калифорнийский район виноградарства, разрушив более полутора тысяч домов и хозяйств и заставив бежать тысячи людей.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -5

Из-за дыма и пепла на небе образовалось зарево: отсветы оранжевого цвета над Диснейлендом — жуткое зрелище.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -7

Джеф Окрепки, проживающий неподалеку от Санта-Роза, несся по улицам, понимая, что возможно это последний раз, когда он видит свой дом. Его опасения подтвердились, когда его друг показал ему фото.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -10

Джеф Окрепки:
Мы живем в долине, и последнее, что может прийти в голову — это то, что здесь начнется пожар.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -13

Вынужден был эвакуироваться и бывший бейсболист клуба «Сан-Франциско Джайентс» Ной Лоури.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -15

В интервью Associated Press он рассказал, что он со своей женой, двумя дочерьми и двухнедельным сыном покинули дом в считанные секунды, потому что приближался огонь. Им удалось спастись, и сейчас они находятся у своих друзей.

Пламя, предположительно, продолжит распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. По словам главы калифорнийской лесной инспекции и пожарной охраны, пожарные сосредоточены на спасении жизней, а не приостановлении распространения пламени.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -18

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -20

Берри Бирман, глава пожарной службы округа Напа:
Прямо сейчас и при таких условиях мы не можем опередить огонь и сделать что-либо, чтобы предотвратить его распространение.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -22

Пожарный:
Одна из стратегий, выбранных на данный момент, — спасать людей на пути распространения пламени, опережая его.

«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии -24

Рон Донн помогал эвакуировать своего дядю. Мужчина рассказывает, что «люди бегут на красный цвет, и начинается хаос».

Рон Донн:
Было жутко. Это было похоже на Аргмагеддон.

По материалам Daily Mail: Мария Харзеева

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше
10 октября 2017 08:24

Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше

В Лондоне вооруженные мачете злоумышленники ограбили ювелирный салон
10 октября 2017 08:21

В Лондоне вооруженные мачете злоумышленники ограбили ювелирный салон

В Бразилии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом
10 октября 2017 08:18

В Бразилии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом