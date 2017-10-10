«Это было похоже на Аргмагеддон». 12 жутких фотографий пожара в Калифорнии

Новости США. Пламя распространяется с невероятной скоростью, и тысячи людей вынуждены были оставить свои дома и бизнес. По крайней мере, десять человек погибли и сто пострадали от пожара. Огнем охвачено более 160 км квадратных. Что стало причиной возгорания неизвестно. Работает более 300 пожарных.

Губернатор штата Калифорния сообщил о чрезвычайном положении в трех штатах Калифорнии (Напа, Сонома и Юба). По словам главы пожарной службы, почти все ресурсы службы округа Сонома задействованы, но даже этого недостаточно.

На территории от Сан-Франциско до округа Напа — более 14 сильных пожаров. Разносимый сильными ветрами огонь уничтожает калифорнийский район виноградарства, разрушив более полутора тысяч домов и хозяйств и заставив бежать тысячи людей.

Из-за дыма и пепла на небе образовалось зарево: отсветы оранжевого цвета над Диснейлендом — жуткое зрелище.

Джеф Окрепки, проживающий неподалеку от Санта-Роза, несся по улицам, понимая, что возможно это последний раз, когда он видит свой дом. Его опасения подтвердились, когда его друг показал ему фото.

Джеф Окрепки:

Мы живем в долине, и последнее, что может прийти в голову — это то, что здесь начнется пожар.

Вынужден был эвакуироваться и бывший бейсболист клуба «Сан-Франциско Джайентс» Ной Лоури.

В интервью Associated Press он рассказал, что он со своей женой, двумя дочерьми и двухнедельным сыном покинули дом в считанные секунды, потому что приближался огонь. Им удалось спастись, и сейчас они находятся у своих друзей.

Пламя, предположительно, продолжит распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. По словам главы калифорнийской лесной инспекции и пожарной охраны, пожарные сосредоточены на спасении жизней, а не приостановлении распространения пламени.

Берри Бирман, глава пожарной службы округа Напа:

Прямо сейчас и при таких условиях мы не можем опередить огонь и сделать что-либо, чтобы предотвратить его распространение.

Пожарный:

Одна из стратегий, выбранных на данный момент, — спасать людей на пути распространения пламени, опережая его.