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В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести

12 ноября 2018 07:40
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Новости США. В Калифорнии растет количество жертв лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли уже более 30 человек. Пропавшими без вести числятся без малого 230 местных жителей.

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-1

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-3

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-5

Пламенем охвачено 45 тысяч гектаров. Огонь уничтожил почти 6,5 тысяч строений. Локализовать возгорание до сих пор не удается.

В общей сложности из-за природного катаклизма свои дома покинули 300 тысяч американцев. Этот пожар стал самым разрушительным в истории штата.

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-8

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-10

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-12

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести-14

# Пожар # Фотофакт

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