Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации

Новости Египта. В Египте после реставрации открыли древнюю пирамиду Хефрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы длились два месяца.

Всё это время достопримечательность была закрыта для туристов. Отремонтированы ведущие в пирамиду ступени, обновлена система освещения, а также укреплены слабые места в коридорах и погребальной камере.

Пирамида Хефрена – вторая по величине из древнеегипетских пирамид. Ее высота составляет более 140 метров. Историки предполагают, что усыпальница была сооружена в XXVI веке до нашей эры.