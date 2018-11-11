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Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации

11 ноября 2018 13:38
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Новости Египта. В Египте после реставрации открыли древнюю пирамиду Хефрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы длились два месяца.

Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации-1

Всё это время достопримечательность была закрыта для туристов. Отремонтированы ведущие в пирамиду ступени, обновлена система освещения, а также укреплены слабые места в коридорах и погребальной камере.

Пирамида Хефрена – вторая по величине из древнеегипетских пирамид. Ее высота составляет более 140 метров. Историки предполагают, что усыпальница была сооружена в XXVI веке до нашей эры.

Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации-4

# Всемирная история # Фотофакт

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