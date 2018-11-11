Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой

Новости Украины. 10 ноября на 45 году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом сообщается в Facebook Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой», – говорится в сообщении.

Друзья и коллеги актрисы поделились своими переживаниями в соцсетях.

«Известие повергло в шок: Юлечка Волчкова умерла! Воплощение женственности, красоты, изящества, элегантности! Юля не выносила свои обиды на общий просмотр. Лишь потемневшие глаза, да вдруг резкое всикдывание головы рассказывали о каком-то внутреннем монологе, о споре с обидчиками. Гордая женщина, она преодолевала боль и шла дальше», – вспомнил коллега по театру Пётр Миронов.

«Весь день в горле стоит ком, и на глаза наворачиваются слёзы. Этот город, эта страна потеряли Человека, Женщину, Актрису. До сих пор не могу поверить, что она ушла – красивая, светлая, талантливая Юлия Волчкова. Почивай с миром, солнышко!», – выразил свои чувства актёр Киевского театра «Браво» Василий Зверев.