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Крупное древнее поселение найдено в Китае

11 ноября 2018 13:04
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Новости Китая. На востоке Китая найдено крупное древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его площадь составляет около 800 квадратных метров. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.

Крупное древнее поселение найдено в Китае-1

Крупное древнее поселение найдено в Китае-3

Крупное древнее поселение найдено в Китае-5

Крупное древнее поселение найдено в Китае-7

Ученые обнаружили уцелевший колодец, фундаменты домов, большое количество каменных орудий и фрагментов керамики. Ранее неподалеку была найдена гробница, построенная в период Южных и Северных династий. Внутри нее находилось много хорошо сохранившихся объектов захоронения и исторических артефактов.

Крупное древнее поселение найдено в Китае-10

Крупное древнее поселение найдено в Китае-12

# Археология # Фотофакт

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