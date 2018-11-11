Крупное древнее поселение найдено в Китае

Новости Китая. На востоке Китая найдено крупное древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его площадь составляет около 800 квадратных метров. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.
Новости Китая. На востоке Китая найдено крупное древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его площадь составляет около 800 квадратных метров. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.
Ученые обнаружили уцелевший колодец, фундаменты домов, большое количество каменных орудий и фрагментов керамики. Ранее неподалеку была найдена гробница, построенная в период Южных и Северных династий. Внутри нее находилось много хорошо сохранившихся объектов захоронения и исторических артефактов.