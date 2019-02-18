Британские депутаты выступили за введение системы регулирования соцсетей

Новости Беларуси. Эпоха бесконтрольного интернета подходит к концу. Британские депутаты выступают за введение системы регулирования всемирной паутины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению парламентариев, сегодня необходимо создавать независимый регулятор социальных сетей, включая этический кодекс. Интернет-платформы должны будут убирать фейковый и опасный контент, в противном случае их будут штрафовать.