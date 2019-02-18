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Британские депутаты выступили за введение системы регулирования соцсетей

18 февраля 2019 19:24
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Новости Беларуси. Эпоха бесконтрольного интернета подходит к концу. Британские депутаты выступают за введение системы регулирования всемирной паутины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские депутаты выступили за введение системы регулирования соцсетей-1

По мнению парламентариев, сегодня необходимо создавать независимый регулятор социальных сетей, включая этический кодекс. Интернет-платформы должны будут убирать фейковый и опасный контент, в противном случае их будут штрафовать.

# Интернет # Фотофакт

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