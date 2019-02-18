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В Китае зафиксировали редкое явление: два солнечных «нимба» заметили в небе провинции Гебей

18 февраля 2019 11:58
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Новости Китая. Сияние с обеих сторон солнца создали впечатление, что над Землей взошло три солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае зафиксировали редкое явление: два солнечных «нимба» заметили в небе провинции Гебей-1

Природное явление продолжалось только в течение десяти минут. Метеорологи отмечают, что этот феномен создается из кристаллов льда, которые искривляются при контакте с солнечным светом, тем самым формируя своеобразный отблеск.

В Китае зафиксировали редкое явление: два солнечных «нимба» заметили в небе провинции Гебей-4

В Китае зафиксировали редкое явление: два солнечных «нимба» заметили в небе провинции Гебей-6

# Китай # Фотофакт

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