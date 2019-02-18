В Китае зафиксировали редкое явление: два солнечных «нимба» заметили в небе провинции Гебей

Новости Китая. Сияние с обеих сторон солнца создали впечатление, что над Землей взошло три солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природное явление продолжалось только в течение десяти минут. Метеорологи отмечают, что этот феномен создается из кристаллов льда, которые искривляются при контакте с солнечным светом, тем самым формируя своеобразный отблеск.