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Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек

19 февраля 2019 07:53
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Новости Германии. В Нюрнберге ввели режим ЧС из-за бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек-1

На западе города был обнаружен снаряд весом 250 килограммов. Саперам не удалось обезвредить бомбу традиционным способом. В связи с этим пожарные эвакуировали 8000 человек из близлежащих районов на время проведения более сложных работ. 

Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек-4

Бомбу ликвидировали ближе к ночи. Людям разрешили возвращаться домой.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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