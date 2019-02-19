Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек

Новости Германии. В Нюрнберге ввели режим ЧС из-за бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе города был обнаружен снаряд весом 250 килограммов. Саперам не удалось обезвредить бомбу традиционным способом. В связи с этим пожарные эвакуировали 8000 человек из близлежащих районов на время проведения более сложных работ.