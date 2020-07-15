В Каире произошло возгорание топлива. Люди на ходу выскакивали из горящих машин

Новости Египта. В Каире в результате разрыва нефтепровода произошло масштабное возгорание топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит территория недалеко от международного аэропорта.

Пламя охватило огромную площадь и десятки автомобилей. Люди на ходу выскакивали из горящих машин. В результате инцидента пострадали не менее 17 человек. 20 авто, брошенных на дороге, сгорели дотла.