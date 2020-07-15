Тысячи людей в Иерусалиме вышли на демонстрации. Толпу разгоняли водомётами

Новости Израиля. Радикальные меры для разгона толпы демонстрантов применили правоохранители в Иерусалиме. Стражи порядка пустили в ход водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Иерусалиме вспыхнули в ответ на действия правительства в условиях коронавирусного кризиса. Введенные ограничения люди считают слишком жесткими.