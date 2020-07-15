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Тысячи людей в Иерусалиме вышли на демонстрации. Толпу разгоняли водомётами

15 июля 2020 13:31
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Новости Израиля. Радикальные меры для разгона толпы демонстрантов применили правоохранители в Иерусалиме. Стражи порядка пустили в ход водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей в Иерусалиме вышли на демонстрации. Толпу разгоняли водомётами-1

Массовые беспорядки в Иерусалиме вспыхнули в ответ на действия правительства в условиях коронавирусного кризиса. Введенные ограничения люди считают слишком жесткими.

Тысячи людей в Иерусалиме вышли на демонстрации. Толпу разгоняли водомётами-4

Тысячи недовольных израильтян вечером 14 июля вышли на демонстрации рядом с резиденцией премьера Нетаньяху. В начале акция проходила мирно, однако позже протестующие начали проявлять агрессию в отношении полицейских и вступать в столкновения. Около 50 участников беспорядков были задержаны.

# Акции протеста # Фотофакт

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