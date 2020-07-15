В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

Новости США. Со стен дома в Пенсильвании потек мед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Со стен дома в Пенсильвании потек мед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Супружеская пара заметила темные следы на обоях после мощного тропического шторма. Сначала решили, что это вода, однако пятна не высыхали, а становились все больше. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это мед.
Американцы вызвали специалистов, которые выяснили, что в стенах живет целая колония пчел. Сейчас в доме ведутся работы по извлечению насекомых. Позже их переселят на пасеку.