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В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл

15 июля 2020 13:29
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Новости США. Со стен дома в Пенсильвании потек мед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл-1

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл-3

Супружеская пара заметила темные следы на обоях после мощного тропического шторма. Сначала решили, что это вода, однако пятна не высыхали, а становились все больше. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это мед.

В США из стен дома потёк мёд. Внутри жила целая колония пчёл-6

Американцы вызвали специалистов, которые выяснили, что в стенах живет целая колония пчел. Сейчас в доме ведутся работы по извлечению насекомых. Позже их переселят на пасеку.

# Необычное # Фотофакт

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