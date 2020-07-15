Испанский остров Тенерифе остался без света

Новости Испании. Жители испанского Тенерифе остались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нарушения энергоснабжения весь остров, в том числе курортные зоны, погрузился во тьму. Причины случившегося пока не озвучивают. Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам.

К этому моменту специалистам удалось восстановить лишь 20 % электроснабжения. Сколько времени потребуется на полное устранение блэкаута неизвестно.