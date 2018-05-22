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В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека

22 мая 2018 07:19
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Новости Азербайджана. Газовый баллон с пропаном стал причиной взрыва в одном из кафе Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека-1

К такому выводу пришли сотрудники МЧС Азербайджана после проведенной проверки. Взрыв прогремел в Бинагадинском районе города.

В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека-4

В результате происшествия погибли два человека, еще двое с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Проверка по данному факту продолжается.

В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека-7

# Взрыв газа # Фотофакт

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