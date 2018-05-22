В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека

Новости Азербайджана. Газовый баллон с пропаном стал причиной взрыва в одном из кафе Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришли сотрудники МЧС Азербайджана после проведенной проверки. Взрыв прогремел в Бинагадинском районе города.