В кафе Баку произошёл взрыв: погибли два человека

Новости Азербайджана. Газовый баллон с пропаном стал причиной взрыва в одном из кафе Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Азербайджана. Газовый баллон с пропаном стал причиной взрыва в одном из кафе Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли сотрудники МЧС Азербайджана после проведенной проверки. Взрыв прогремел в Бинагадинском районе города.
В результате происшествия погибли два человека, еще двое с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Проверка по данному факту продолжается.