Прямой эфир

В Буэнос-Айресе проходит встреча министров иностранных дел 20-ти крупнейших экономик мира

21 мая 2018 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице Аргентины открылась встреча министров иностранных дел двадцати крупнейших экономик мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе проходит встреча министров иностранных дел 20-ти крупнейших экономик мира-1

На повестке двухдневных заседаний вопросы кибербезопасности и проблемы многополярного мира. Однако наблюдатели не ждут существенного прогресса в урегулировании нарастающих кризисов. Заседания проходят без ключевых участников. На встрече отсутствует, в частности, госсекретарь США, министр иностранных дел России и Франции и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В Буэнос-Айресе проходит встреча министров иностранных дел 20-ти крупнейших экономик мира-4

В Буэнос-Айресе проходит встреча министров иностранных дел 20-ти крупнейших экономик мира-6

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек
21 мая 2018 14:22

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра
21 мая 2018 12:27

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра

Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле
21 мая 2018 12:22

Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле