В Буэнос-Айресе проходит встреча министров иностранных дел 20-ти крупнейших экономик мира

Новости Беларуси. В столице Аргентины открылась встреча министров иностранных дел двадцати крупнейших экономик мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке двухдневных заседаний вопросы кибербезопасности и проблемы многополярного мира. Однако наблюдатели не ждут существенного прогресса в урегулировании нарастающих кризисов. Заседания проходят без ключевых участников. На встрече отсутствует, в частности, госсекретарь США, министр иностранных дел России и Франции и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.