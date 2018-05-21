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Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек

21 мая 2018 14:22
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке растёт число жертв сильнейшего шторма. В списке погибших уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек -1

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек -3

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек

В результате разгула стихии пострадали не менее 8 тысяч местных жителей. Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья, поднимал в воздух машины и даже дома. Разрушены оказались свыше двух сотен зданий. В некоторых районах наблюдаются подтопления. Нарушено транспортное сообщение. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшее время погодные условия продолжат ухудшаться.

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек -6

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек -8

Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек -10

# Наводнение # Фотофакт

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