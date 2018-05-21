Количество жертв в результате шторма на Шри-Ланке увеличивается. В списке погибших 5 человек

Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке растёт число жертв сильнейшего шторма. В списке погибших уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате мощного шторма на Шри-Ланке пострадали 8 тысяч человек



В результате разгула стихии пострадали не менее 8 тысяч местных жителей. Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья, поднимал в воздух машины и даже дома. Разрушены оказались свыше двух сотен зданий. В некоторых районах наблюдаются подтопления. Нарушено транспортное сообщение. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшее время погодные условия продолжат ухудшаться.