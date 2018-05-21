При взлете произошло задымление: в аэропорту Токио выясняют причины возгорания в самолёте

В аэропорту Токио при взлете загорелся самолет с пассажирами

При взлете в салоне одного из лайнеров японских авиалиний произошло задымление. Воздушное судно экстренно развернули и эвакуировали всех пассажиров. Не смотря на оперативные действия сотрудников воздушной гавани несколько человек все же пострадали. По предварительным данным, пожар возник в хвостовой части самолета, где располагается вспомогательный блок питания.