В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек

Новости Израиля. Израиль тонет: большая часть страны оказалась под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных дождей уровень местных рек превысил критическую отметку. Затоплены здания и прибрежные районы.

Движение на многих участках дорог заблокировано. Водителям, которые оказались в заглохших машинах на затопленных улицах, понадобилась помощь спасателей. В некоторых районах закрыты школы, детские сады и магазины.