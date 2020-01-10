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В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек

10 января 2020 08:42
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Новости Израиля. Израиль тонет: большая часть страны оказалась под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных дождей уровень местных рек превысил критическую отметку. Затоплены здания и прибрежные районы.

В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек-1

Движение на многих участках дорог заблокировано. Водителям, которые оказались в заглохших машинах на затопленных улицах, понадобилась помощь спасателей. В некоторых районах закрыты школы, детские сады и магазины.

В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек-4

Власти призывают жителей по возможности не покидать свои дома. Жертвами стихии уже стали 7 человек. 

# Наводнение # Фотофакт

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