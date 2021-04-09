В Израиле выпустили в море черепах, которых спасли от разлива мазута

Новости Израиля. В воды Средиземного моря Израиля выпустили черепах, которых удалось спасти на побережье во время экологической катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологи сделали это с лодки на расстоянии около 5 километров от берега – так для рептилий меньше опасности со стороны хищников, рыбаков или морских судов.

Редкие и исчезающие виды черепах могли погибнуть во время разлива нефти. Очистка от нее была сродни ювелирной операции: ватные палочки и салфетки, чтобы тщательно удалить смолу с глаз, носов и ртов животных размером с тарелку.