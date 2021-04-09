На 100 тысяч евро. В Париже неизвестные украли драгоценности из отеля George V и уехали на скутере

Новости Франции. Ограбление на 100 тысяч евро: в Париже неизвестные совершили налет на элитный отель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое злоумышленников ворвались в здание, разбили витрины и похитили ювелирные украшения. Среди них – драгоценности известных брендов. После подозреваемые скрылись с места происшествия на скутере. По некоторым данным, лица грабителей были спрятаны под балаклавами. Начато расследование инцидента.