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Циклон «Сероя» унёс жизни более 100 жителей Индонезии

09 апреля 2021 08:19
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Новости Индонезии. В Индонезии продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Сероя» унёс жизни более 100 жителей Индонезии-1

Тропический циклон, который обрушился на восточную часть страны и соседний Восточный Тимор, унес жизни более 100 человек.

Циклон «Сероя» унёс жизни более 100 жителей Индонезии-4

Тысячи людей были вынуждены покинуть серьезно поврежденные дома.

Циклон «Сероя» унёс жизни более 100 жителей Индонезии-7

Спасатели все еще ищут десятки пропавших без вести жителей.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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