Циклон «Сероя» унёс жизни более 100 жителей Индонезии

Новости Индонезии. В Индонезии продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тропический циклон, который обрушился на восточную часть страны и соседний Восточный Тимор, унес жизни более 100 человек.
Тысячи людей были вынуждены покинуть серьезно поврежденные дома.
Спасатели все еще ищут десятки пропавших без вести жителей.