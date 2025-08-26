Сильные взрывы прогремели в порту Германии – есть пострадавшие

В крупнейшем порту Германии в Гамбурге прогремели взрывы. На территории вспыхнул сильный пожар. Густые столбы дыма были видны за несколько километров. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали около 30 человек. Для тушения пламени были задействованы водометы. В целях обеспечения безопасности перекрыли близлежащие шоссе, остановили движение поездов. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционеры.

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на складе порта. После того как огонь перекинулся на газовые баллоны, раздались мощные взрывы, которые разбросали раскаленные обломки на сотни метров вокруг. На ликвидацию ЧП были брошены более полутысячи пожарных и свыше десяти единиц спецтехники.