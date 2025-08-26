Прямой эфир

Сильные взрывы прогремели в порту Германии – есть пострадавшие

26 августа 2025 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В крупнейшем порту Германии в Гамбурге прогремели взрывы. На территории вспыхнул сильный пожар. Густые столбы дыма были видны за несколько километров. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные взрывы прогремели в порту Германии – есть пострадавшие-2

Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали около 30 человек. Для тушения пламени были задействованы водометы. В целях обеспечения безопасности перекрыли близлежащие шоссе, остановили движение поездов. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционеры.

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на складе порта. После того как огонь перекинулся на газовые баллоны, раздались мощные взрывы, которые разбросали раскаленные обломки на сотни метров вокруг. На ликвидацию ЧП были брошены более полутысячи пожарных и свыше десяти единиц спецтехники.

# ЧП # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания рекордными темпами теряет миллионеров
26 августа 2025 08:02

Великобритания рекордными темпами теряет миллионеров

Во Франции пожарный вертолёт рухнул в озеро при наборе воды
26 августа 2025 06:50

Во Франции пожарный вертолёт рухнул в озеро при наборе воды

В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли 20 человек
26 августа 2025 06:48

В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли 20 человек