Военные взяли власть в Судане под контроль на два года

Новости Судана. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Судана. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее заявление было зачитано в прямом эфире суданского государственного телевидения. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
В своем выступлении глава Минобороны Судана заявил, что армия берет власть в стране под свой контроль на два года. На сутки закрыто воздушное пространство страны.