Прямой эфир

Военные взяли власть в Судане под контроль на два года

11 апреля 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Судана. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные взяли власть в Судане под контроль на два года-1

Соответствующее заявление было зачитано в прямом эфире суданского государственного телевидения. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Военные взяли власть в Судане под контроль на два года-4

В своем выступлении глава Минобороны Судана заявил, что армия берет власть в стране под свой контроль на два года. На сутки закрыто воздушное пространство страны.

Военный переворот произошёл в Судане

# военный переворот в Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
11 апреля 2019 14:03

Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Президент Судана отстранён от власти: кто займёт его пост?
11 апреля 2019 13:25

Президент Судана отстранён от власти: кто займёт его пост?

В Омске двухлетняя девочка упала со стиральной машины и погибла
11 апреля 2019 12:10

В Омске двухлетняя девочка упала со стиральной машины и погибла