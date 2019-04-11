Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Новости мира. Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты он находится в отделении полиции в центре Лондона. Оттуда его в ближайшее время доставят в суд.

Задержать журналиста и основателя WikiLeaks стало возможным после того, как президент Эквадора лишил его права на убежище в посольстве страны в Лондоне. Причина отказа активисту в укрытии – многократные нарушения международных конвенций и условий пребывания в дипмиссии.

По словам главы Эквадора, Великобритания гарантировала, что Ассанжа не вышлют в страну, где ему может грозить смертная казнь.