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Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

11 апреля 2019 14:03
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Новости мира. Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты он находится в отделении полиции в центре Лондона. Оттуда его в ближайшее время доставят в суд.

Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж-1

Задержать журналиста и основателя WikiLeaks стало возможным после того, как президент Эквадора лишил его права на убежище в посольстве страны в Лондоне. Причина отказа активисту в укрытии – многократные нарушения международных конвенций и условий пребывания в дипмиссии.

Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж-4

По словам главы Эквадора, Великобритания гарантировала, что Ассанжа не вышлют в страну, где ему может грозить смертная казнь.

Задержан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж-7

Напомним, журналист находился в добровольном заточении в посольстве южноамериканской страны почти 7 лет. Таким образом, он хотел избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальном насилии, а также тюремного заключения в США. Там его винят в публикации секретных документов Госдепа.

# Интернет # Фотофакт

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