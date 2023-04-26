В столице Словении фермеры протестуют против «зелёных» законов ЕС
Новости Словении. В Словении фермеры устроили антиправительственные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Любляне колонна из сотни тракторов проехала возле дома правительства в знак протеста против «зеленых» законов ЕС. По мнению аграриев, власти страны принесли их в жертву экологическим экспериментам.
Речь идет о сокращении использования химикатов на 50 % к 2030 году. Всего фермеры подготовили к правительству список из 15 требований – это пересмотр налоговой политики, финансирование отрасли, вопрос использования сельхозземель.
Но одной из главных проблем являются ограничения на производство продуктов питания, что влечет за собой массовое разорение хозяйств. По словам организаторов акции, в ней приняли участие около 3 000 человек.