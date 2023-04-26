В столице Словении фермеры протестуют против «зелёных» законов ЕС

Новости Словении. В Словении фермеры устроили антиправительственные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Любляне колонна из сотни тракторов проехала возле дома правительства в знак протеста против «зеленых» законов ЕС. По мнению аграриев, власти страны принесли их в жертву экологическим экспериментам.

Речь идет о сокращении использования химикатов на 50 % к 2030 году. Всего фермеры подготовили к правительству список из 15 требований – это пересмотр налоговой политики, финансирование отрасли, вопрос использования сельхозземель.