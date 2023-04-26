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В столице Словении фермеры протестуют против «зелёных» законов ЕС

26 апреля 2023 09:05
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Новости Словении. В Словении фермеры устроили антиправительственные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Любляне колонна из сотни тракторов проехала возле дома правительства в знак протеста против «зеленых» законов ЕС. По мнению аграриев, власти страны принесли их в жертву экологическим экспериментам.  

В столице Словении фермеры протестуют против «зелёных» законов ЕС-1

Речь идет о сокращении использования химикатов на 50 % к 2030 году. Всего фермеры подготовили к правительству список из 15 требований – это пересмотр налоговой политики, финансирование отрасли, вопрос использования сельхозземель.  

В столице Словении фермеры протестуют против «зелёных» законов ЕС-4

Но одной из главных проблем являются ограничения на производство продуктов питания, что влечет за собой массовое разорение хозяйств. По словам организаторов акции, в ней приняли участие около 3 000 человек.  

# Протесты # Новости Словакии # Фотофакт

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