В Иллинойсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший

Новости США. Один человек погиб, еще несколько получили ранения при крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иллинойсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению властей, там взорвался, а затем вспыхнул один из резервуаров, где находился асфальт. Для тушения огня были задействованы все пожарные расчеты городка Лемонт, в котором находится предприятие.