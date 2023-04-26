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В Иллинойсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший

26 апреля 2023 09:07
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Новости США. Один человек погиб, еще несколько получили ранения при крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иллинойсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иллинойсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший-1

По сообщению властей, там взорвался, а затем вспыхнул один из резервуаров, где находился асфальт. Для тушения огня были задействованы все пожарные расчеты городка Лемонт, в котором находится предприятие.  

В Иллинойсе пожар на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший-4

Экологи заявили, что ЧП не представляет угрозы для местных жителей. Однако целые районы остались без света, так как взрывной волной были оборваны линии электропередачи. Сейчас, по сообщению спасателей, ситуация находится под контролем, пожар практически потушен.  

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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