Прямой эфир

В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире

07 марта 2021 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. На планете уже более 117 миллионов инфицированных коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время наблюдается рост по количеству новых случаев. При этом в ряде стран эпидситуация улучшается.

В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире-1

Так, Израиль переходит к третьему этапу снятия карантинных ограничений. С 7 марта двери для посетителей открывают рестораны, театры и стадионы. Однако в залах ресторанов, например, будут обслуживать только клиентов с документами о вакцинации, а на открытых площадках действует лимит по посещаемости – не более 100 человек.

В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире-4

Отменяется также обязательство проходить карантин в специальных отелях для тех, кто возвращается из-за рубежа. Вместо этого полиция будет следить за соблюдением домашней изоляции.

Некоторые ковидные ограничения снимает и Бразилия. Спустя год знаменитый театр «Колон» 6 марта впервые принял посетителей. Власти также продлили время работы ресторанам и барам, а любители кино смогли вернуться в кинотеатры.

В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире-7

При этом за последние сутки в Бразилии выявили рекордные 75,5 тысяч новых случаев COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек
07 марта 2021 12:07

В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты
07 марта 2021 12:05

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В Париже +7, в Анкаре +9. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 марта
06 марта 2021 18:15

В Париже +7, в Анкаре +9. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 марта