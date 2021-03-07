В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире

Новости мира. На планете уже более 117 миллионов инфицированных коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время наблюдается рост по количеству новых случаев. При этом в ряде стран эпидситуация улучшается.

Так, Израиль переходит к третьему этапу снятия карантинных ограничений. С 7 марта двери для посетителей открывают рестораны, театры и стадионы. Однако в залах ресторанов, например, будут обслуживать только клиентов с документами о вакцинации, а на открытых площадках действует лимит по посещаемости – не более 100 человек.

Отменяется также обязательство проходить карантин в специальных отелях для тех, кто возвращается из-за рубежа. Вместо этого полиция будет следить за соблюдением домашней изоляции.

Некоторые ковидные ограничения снимает и Бразилия. Спустя год знаменитый театр «Колон» 6 марта впервые принял посетителей. Власти также продлили время работы ресторанам и барам, а любители кино смогли вернуться в кинотеатры.