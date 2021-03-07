В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек

Новости Испании. Неспокойно минувшей ночью было в Испании. Здесь прошла очередная акция протеста против ареста рэпера Пабло Хаселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вышедшие на улицы радикалы забросали полицию бутылками и камнями. Однако обошлось без столкновений. Участники беспорядков потребовали также отпустить всех арестованных на предыдущих акциях. Всего на улицы вечером 6 марта вышли около 750 человек. Помимо Барселоны, акции прошли еще в ряде городов.