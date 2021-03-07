Прямой эфир

В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек

07 марта 2021 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Неспокойно минувшей ночью было в Испании. Здесь прошла очередная акция протеста против ареста рэпера Пабло Хаселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек-1

Вышедшие на улицы радикалы забросали полицию бутылками и камнями. Однако обошлось без столкновений. Участники беспорядков потребовали также отпустить всех арестованных на предыдущих акциях. Всего на улицы вечером 6 марта вышли около 750 человек. Помимо Барселоны, акции прошли еще в ряде городов.

# Акции протеста # Пабло Хасель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты
07 марта 2021 12:05

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В Париже +7, в Анкаре +9. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 марта
06 марта 2021 18:15

В Париже +7, в Анкаре +9. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 марта

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире
06 марта 2021 17:16

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире