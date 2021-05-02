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В Израиле национальный траур. Жители скорбят по десяткам жертв трагедии на горе Мерон

02 мая 2021 12:12
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Новости Израиля. Жители Израиля скорбят по жертвам трагедии на горе Мерон. 2 мая в стране национальный траур. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле национальный траур. Жители скорбят по десяткам жертв трагедии на горе Мерон-1

Трагедия произошла во время религиозного праздника 30 апреля. В результате обрушения трибуны и возникшей в результате этого давки погибли 45 человек, еще минимум полторы сотни получили травмы. Многие пострадавшие в критическом состоянии.

В Израиле национальный траур. Жители скорбят по десяткам жертв трагедии на горе Мерон-4

Произошедшее стало одним из самых тяжелых потрясений в истории страны. Официальные причины происшествия пока не озвучены. Ведется масштабное расследование.

Соболезнование Президенту Израиля в связи с трагедией выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Несчастный случай # Александр Лукашенко # Реувен Ривлин # Фотофакт

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