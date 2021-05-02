В Израиле национальный траур. Жители скорбят по десяткам жертв трагедии на горе Мерон

Новости Израиля. Жители Израиля скорбят по жертвам трагедии на горе Мерон. 2 мая в стране национальный траур. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла во время религиозного праздника 30 апреля. В результате обрушения трибуны и возникшей в результате этого давки погибли 45 человек, еще минимум полторы сотни получили травмы. Многие пострадавшие в критическом состоянии.