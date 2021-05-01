Задержания, вандализм, мародёрство. Как в Европе прошли первомайские демонстрации?

Волна первомайских манифестаций прокатилась по планете. Многотысячные шествия состоялись в Германии, Испании, Швейцарии и Австрии. В ряде стран праздничные демонстрации обернулись беспорядками, разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя большей экономической и социальной справедливости, тысячи жителей вышли на улицы французских городов. В Париже к представителям профсоюзов присоединились небезызвестные «желтые жилеты». Вскоре после начала митинга вспыхнули ожесточенные столкновения. Агрессивно настроенные активисты забросали полицейских камнями, бутылками, петардами и фейерверками. Те в ответ применили слезоточивый газ. Задержаны более 30 человек. Зафиксированы многочисленные случаи вандализма и мародерства.

Стычками с полицией завершился и первомайский марш в итальянском Турине. Демонстранты собрались на площади с плакатами, посвященными кризису здравоохранения, медицины и социальной политики.

В Турции потасовки начались после того, как демонстранты проигнорировали призывы разойтись. Люди собрались на марш в нарушение карантинных ограничений и запретов. В результате столкновений задержаны более 200 человек.

Британцы нашли другой повод для шествий. В Лондоне сотни жителей вышли на улицы в знак протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции во время массовых демонстраций.

В Хельсинки состоялась акция противников карантинных ограничений. Несмотря на запрет собираться группами более шести человек, в демонстрации участвовали около 300 жителей.