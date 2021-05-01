В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Стало известно, когда его привезут в Минск

Православный мир готовится к встрече Пасхи. 1 мая – Великая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне важнейшего религиозного праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло событие, которого с волнением ждали миллионы верующих, – сошел Благодатный огонь, символ нерукотворного света Воскресения Христова.

Обычно ради этого в Иерусалим съезжаются сотни паломников из разных уголков планеты. Однако второй год подряд в традицию вмешивается пандемия. В этот раз в храм пустили всего около 2,5 тысячи человек вместо привычных 9 тысяч. Благодатный огонь встретили с ликованием. Считается, что в первые минуты он наделен исцеляющей силой и не обжигает.