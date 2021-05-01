В Индии при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 18 человек

Новости Индии. ЧП в индийском штате Гуджарат. В больнице для пациентов с COVID-19 произошел сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами происшествия стали 18 человек. В числе погибших две медсестры. Борьба с возгоранием продолжалась около часа. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание.

Подобные инциденты в Индии в последнее время происходят довольно часто. Эпидобстановка в стране крайне сложная. Девятый день там фиксируют мировые антирекорды по приросту новых случаев коронавируса. За последние сутки выявлено более 400 тысяч заражений, умерли свыше 3,5 тысячи человек.