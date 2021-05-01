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В Индии при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 18 человек

01 мая 2021 15:05
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Новости Индии. ЧП в индийском штате Гуджарат. В больнице для пациентов с COVID-19 произошел сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 18 человек-1

Жертвами происшествия стали 18 человек. В числе погибших две медсестры. Борьба с возгоранием продолжалась около часа. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание.

«Все боятся, каждый человек». Что происходит в Индии из-за коронавируса, рассказал местный житель

В Индии при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 18 человек-4

Подобные инциденты в Индии в последнее время происходят довольно часто. Эпидобстановка в стране крайне сложная. Девятый день там фиксируют мировые антирекорды по приросту новых случаев коронавируса. За последние сутки выявлено более 400 тысяч заражений, умерли свыше 3,5 тысячи человек.

# Пожар # Фотофакт

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