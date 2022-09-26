Польские пекарни «ждёт зрелищное банкротство»

Новости Польши. Поляки могут остаться без хлеба. Частные пекарни оказались на грани закрытия из-за непомерных цен на газ. Об этом пишут местные СМИ. С марта счета выросли на астрономические 947 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговая палата в польском Щецине в отчаянии обратилась к правительству с просьбой заморозить цены на электроэнергию для пекарен и кондитерских. И сделать это надо немедленно. Или отрасль «ждет зрелищное банкротство». А хлеб может подорожать до 2,5 доллара.

Помимо взлетевших цен на газ, добивает бизнес и стоимость муки. За год она подорожала на 170 %. Множество мелких пекарен вынуждены сократить время работы либо вовсе прекратить выпекать хлеб. Например, только в одном из крупнейших городов Польши Вроцлаве за август закрылось 16 кондитерских.