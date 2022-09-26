Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии

Новости Италии. В Италии завершились выборы в парламент. Победу на них одержала правоцентристская коалиция, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия».

После обработки более 90 % бюллетеней она набрала почти 45 % голосов, тем самым получив право сформировать новое правительство. По мнению местных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию. Новым премьером, вероятнее всего, станет лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Если это произойдет, то она станет первой женщиной, которая возглавит правительство.