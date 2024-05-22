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В июле произойдёт первое изъятие у европейских банков доходов от активов России

22 мая 2024 08:27
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Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков доходов от активов России. Оно произойдет в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле произойдёт первое изъятие у европейских банков доходов от активов России-1

90 % средств направят на военную помощь Украине, остальное – на программы по ее восстановлению. В дальнейшем распределение финансов может быть пересмотрено. Всего Евросоюз заморозил 210 миллиардов евро. Использовать их немедленно западные страны ранее призвал глава евродипломатии. В МИД России пообещали жестко ответить на подобные действия.

# Международная политика

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