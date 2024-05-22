Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнёрстве в области безопасности

Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в области безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, документ призван помочь совместно решать общие проблемы безопасности, но подробности не уточняются. По данным СМИ, Молдова будет активнее обмениваться разведданными со странами ЕС, а также участвовать в совместных учениях и программах военных закупок.