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Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнёрстве в области безопасности

22 мая 2024 08:23
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Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в области безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнёрстве в области безопасности-1

Как сообщается, документ призван помочь совместно решать общие проблемы безопасности, но подробности не уточняются. По данным СМИ, Молдова будет активнее обмениваться разведданными со странами ЕС, а также участвовать в совместных учениях и программах военных закупок.

# Международная политика

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