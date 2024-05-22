В США конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки по РФ

Конгрессмены просят Пентагон дать разрешение киевским властям совершать атаки по территории Российской Федерации, пишет РИА Новости.

В США ряд конгрессменов под руководством председателя комитета палаты представителей по разведке Майка Тернера призывают министра обороны США Ллойда Остина позволить Киеву применять американское оружие при осуществлении ударов по РФ.

Обращение законодателей гласит, что «необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций».