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Пассажир самолёта Лондон – Сингапур скончался из-за турбулентности

22 мая 2024 08:10
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Самолет компании Singapore Airlines осуществил внеплановую посадку в Бангкоке. Перевозчик информировал, что борт оказалось в зоне сильной турбулентности, пишет ТАСС.

Компания официально подтверждает смерть одного из пассажиров, а также наличие пострадавших без указания их количества. Таиландские СМИ сообщают о 30 пострадавших.

В соцсети X есть видео из салона самолета, где видна мощность зоны турбулентности, в которой оказалось воздушное судно. На кадрах видно неспособность пассажиров удерживаться в креслах и падающую ручную кладь.

# Авиация

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