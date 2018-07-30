В итальянском Терни найдена бомба весом в 250 кг: на время обезвреживания эвакуированы 11 тыс человек

Новости Италии. Свыше 11 тысяч человек были эвакуированы в итальянском Терни из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Свыше 11 тысяч человек были эвакуированы в итальянском Терни из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снаряд весом в 250 килограммов нашли на стройке неподалеку от местной железнодорожной станции. Бомба могла детонировать в любой момент, внутри – 13 килограммов тротила. После обезвреживания снаряд вывезут в безопасное место для подрыва.