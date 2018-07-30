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В итальянском Терни найдена бомба весом в 250 кг: на время обезвреживания эвакуированы 11 тыс человек

30 июля 2018 07:28
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Новости Италии. Свыше 11 тысяч человек были эвакуированы в итальянском Терни из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянском Терни найдена бомба весом в 250 кг: на время обезвреживания эвакуированы 11 тыс человек-1

Снаряд весом в 250 килограммов нашли на стройке неподалеку от местной железнодорожной станции. Бомба могла детонировать в любой момент, внутри – 13 килограммов тротила. После обезвреживания снаряд вывезут в безопасное место для подрыва.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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