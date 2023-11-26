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В итальянской Пескаре обрушился тоннель из-за сильных ливней, движение по автостраде закрыто

26 ноября 2023 11:42
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Новости Италии. Сильнейшие ливни спровоцировали обрушение дорожного тоннеля в итальянской Пескаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе выпало аномальное количество осадков – более четверти от годового объема.

В итальянской Пескаре обрушился тоннель из-за сильных ливней, движение по автостраде закрыто-1

Скопившаяся вода привела к эрозии почвы и разрушению внешней облицовки туннеля. Движение по автостраде пришлось закрыть, что привело к транспортному хаосу в городе. Местные власти заявляют о скором начале восстановительных работ на участке.

# ЧП # Новости Италии # Фотофакт

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