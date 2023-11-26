Новости Украины. В Украине назревает энергетический кризис из-за блокады погранпунктов на польской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране начался дефицит топлива. Об этом сообщают местные власти.

Украинская сторона призывает поляков одуматься и вспомнить о дружеских и братских отношениях между ними. Но собственное благополучие польским грузоперевозчикам и фермерам куда важнее, чем отношения с соседями. Да и официальная Варшава не торопится решать этот вопрос. Напомним, блокада КПП на польско-украинской границе продолжается с начала месяца.