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Business Insider: танки Leopard, Challenger и Abrams никак не помогли ВСУ

26 ноября 2023 11:31
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По данным издания Business Insider, танки Leopard, Challenger и Abrams, предоставленные Германией, Великобританией и США соответственно, так и не смогли переломить ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Украинским войскам не удалось в полном объеме задействовать эти боевые машины для прорыва обороны России. По сообщению Forbes, российскими военными была ликвидирована четвертая часть поставленных Украине немецких танков Leopard 2. Также в СМИ была информация, что Британия поставила Украине 14 танков Challenger 2, часть из которых уже уничтожена.

# Оружие и боеприпасы

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